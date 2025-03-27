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В Харькове возросло количество пострадавших после массированного удара РФ

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших после массированного удара россиян (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером среды, 26 марта, Россия устроила массированный удар дронами по Харькову. Количество пострадавших возросло до 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова.

"Харьков. В результате массированного вражеского удара беспилотниками пострадали 11 человек", - рассказал он.

По данным главы ОВА, среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, острую реакцией на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины и 60-летняя женщина.

Повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки. Профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города.

 

Обстрел Харькова и области

Вечером среды, 26 марта, российская армия нанесла масштабный дроновой удар по Харькову.

В течение одного часа россияне по меньшей мере 12 раз ударили по Харькову боевыми дронами. Зафиксировано повреждение жилых домов в ряде районов города.

По состоянию на вечер, 26 марта было известно о восьми пострадавших. Кроме того, россияне атаковали Золочев в Харьковской области с помощью дрона. В результате атаки пострадали несколько человек, в том числе 14-летняя девушка.

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