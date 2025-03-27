В Харькове возросло количество пострадавших после массированного удара РФ

Обстрел Харькова и области

Вечером среды, 26 марта, российская армия нанесла масштабный дроновой удар по Харькову.

В течение одного часа россияне по меньшей мере 12 раз ударили по Харькову боевыми дронами. Зафиксировано повреждение жилых домов в ряде районов города.

По состоянию на вечер, 26 марта было известно о восьми пострадавших. Кроме того, россияне атаковали Золочев в Харьковской области с помощью дрона. В результате атаки пострадали несколько человек, в том числе 14-летняя девушка.

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