У Харкові зросла кількість постраждалих через удар РФ, серед них дитина

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові вранці 9 серпня перевищила 20 осіб. Серед них - 5-річний хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі Харкова, зруйновано 7-10 поверхи.
Наразі відомо про двох загиблих чоловіків - 50 і 66 років.
Постраждали щонайменше 21 людина, зокрема 5-річний хлопчик. 11 людей зазнали вибухових поранень, у двох - отруєння чадним газом, ще 8, серед них - дитина, отримали гостру реакцію на стрес.
Фото: наслідки удару РФ по Харкову (t.me/synegubov)
Госпіталізовано 4 людей, ними займаються лікарі. Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці.
Тривають пошуково-рятувальні роботи.
У Харкові вже 27 постраждалих через російську атаку.
По допомогу медиків звернулися ще дві людини з різаними ранами, і дві - з гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо, у неділю зранку, 9 серпня, Росія вдарила ракетами по багатоповерхівці у Харкові. Зруйновано перекриття між 7-10 поверхами.
Відомо про багатьох постраждалих, двоє осіб загинули. Також повідомлялося про людей під завалами.