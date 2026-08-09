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У Харкові зросла кількість постраждалих через удар РФ, серед них дитина

09:57 09.08.2026 Нд
1 хв
5-річний хлопчик отримав гостру реакцію на стрес
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих через удар РФ (t.me/synegubov)

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові вранці 9 серпня перевищила 20 осіб. Серед них - 5-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі Харкова, зруйновано 7-10 поверхи.

Наразі відомо про двох загиблих чоловіків - 50 і 66 років.

Постраждали щонайменше 21 людина, зокрема 5-річний хлопчик. 11 людей зазнали вибухових поранень, у двох - отруєння чадним газом, ще 8, серед них - дитина, отримали гостру реакцію на стрес.

Фото: наслідки удару РФ по Харкову (t.me/synegubov)

Госпіталізовано 4 людей, ними займаються лікарі. Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Оновлено 11:32

У Харкові вже 27 постраждалих через російську атаку.

По допомогу медиків звернулися ще дві людини з різаними ранами, і дві - з гострою реакцією на стрес.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, у неділю зранку, 9 серпня, Росія вдарила ракетами по багатоповерхівці у Харкові. Зруйновано перекриття між 7-10 поверхами.

Відомо про багатьох постраждалих, двоє осіб загинули. Також повідомлялося про людей під завалами.

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