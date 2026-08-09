В Харькове возросло количество пострадавших из-за удара РФ, среди них ребенок

Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом в Салтовском районе Харькова, разрушены 7-10 этажи.

Пока известно о двух погибших мужчинах - 50 и 66 лет.

Пострадали не менее 21 человек, в том числе 5-летний мальчик. 11 человек получили взрывные ранения, у двоих - отравление угарным газом, еще 8, среди них - ребенок, получили острую реакцию на стресс.

Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/synegubov)

Госпитализированы 4 человека, ими занимаются врачи. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.



Продолжаются поисково-спасательные работы.

Обновлено 11:32

В Харькове уже 27 пострадавших из-за российской атаки.

За помощью медиков обратились еще два человека с резаными ранами, и два - с острой реакцией на стресс.