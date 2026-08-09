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В Харькове возросло количество пострадавших из-за удара РФ, среди них ребенок

09:57 09.08.2026 Вс
1 мин
5-летний мальчик получил острую реакцию на стресс
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Харькове выросло количество пострадавших из-за удара РФ (t.me/synegubov)

Число пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Харькове утром 9 августа превысило 20 человек. Среди них - 5-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом в Салтовском районе Харькова, разрушены 7-10 этажи.

Пока известно о двух погибших мужчинах - 50 и 66 лет.

Пострадали не менее 21 человек, в том числе 5-летний мальчик. 11 человек получили взрывные ранения, у двоих - отравление угарным газом, еще 8, среди них - ребенок, получили острую реакцию на стресс.

Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/synegubov)

Госпитализированы 4 человека, ими занимаются врачи. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Обновлено 11:32

В Харькове уже 27 пострадавших из-за российской атаки.

За помощью медиков обратились еще два человека с резаными ранами, и два - с острой реакцией на стресс.

Ракетный удар по Харькову

Напомним, в воскресенье утром, 9 августа, Россия ударила ракетами по многоэтажке в Харькове. Разрушены перекрытия между 7-10 этажами.

Известно о многих пострадавших, два человека погибли. Также сообщалось о людях под завалами.

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