У Харкові зросла кількість постраждалих через нічну атаку окупантів

Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Харкову зросла. Поранення отримали шість осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Раніше було відомо про п'ятьох поранених, з яких троє - рятувальники.

Надзвичайники врятували шість людей, серед них двоє дітей. До ліквідації наслідків російського терору залучались понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.

"Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждали шість людей, з них - четверо співробітників ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили рятувальники, у Харкові станом на 13:00 ліквідовані всі осередки пожеж, спричинені комбінованим ворожим авіаударом.

Обстріл України

В ніч на 26 липня російські окупанти атакували Харків КАБами, ракетами і дронами. Було пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.

Також під ударом ворога були Дніпро та область. У місті Кам'янське через атаку згорів "Епіцентр".

Крім того, росіяни масовано вдарили по Шостці Сумської області. Більше про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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