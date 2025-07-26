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В Харькове возросло количество пострадавших из-за ночной атаки оккупантов

Харьков, Суббота 26 июля 2025 13:58
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В Харькове возросло количество пострадавших из-за ночной атаки оккупантов Фото: в Харькове возросло количество пострадавших (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате ночного удара по Харькову возросло. Ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отметили спасатели, в Харькове по состоянию на 13:00 ликвидированы все очаги пожаров, вызванные комбинированным вражеским авиаударом.

"В результате этой террористической атаки россиян пострадали шесть человек, из них - четверо сотрудников ГСЧС", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники спасли шесть человек, среди них двое детей. К ликвидации последствий российского террора привлекались более 70 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.

Ранее было известно о пяти раненых, из которых трое - спасатели.

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины

В ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. Были повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.

Также под ударом врага были Днепр и область. В городе Каменское из-за атаки сгорел "Эпицентр".

Кроме того, россияне массированно ударили по Шостке Сумской области. Больше о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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