В Харькове возросло количество пострадавших из-за ночной атаки оккупантов

Количество пострадавших в результате ночного удара по Харькову возросло. Ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отметили спасатели, в Харькове по состоянию на 13:00 ликвидированы все очаги пожаров, вызванные комбинированным вражеским авиаударом.

"В результате этой террористической атаки россиян пострадали шесть человек, из них - четверо сотрудников ГСЧС", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники спасли шесть человек, среди них двое детей. К ликвидации последствий российского террора привлекались более 70 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.

Ранее было известно о пяти раненых, из которых трое - спасатели.

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших (t.me/dsns_telegram)