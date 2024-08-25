У Харкові зросла кількість постраждалих через обстріл, у Чугуєві поранено дітей

Обстріл України 25 серпня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", шість ракет типу Х-59/Х-69, а також дев'ять дронів-камікадзе. ППО у Миколаївській області знищила вісім "Шахедів".

Вночі окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву. Як відомо, пошкоджено будинки, спалахнула пожежа на газогоні. Влада повідомляла про шістьох постраждалих.

Також росіяни обстріляли готель у Краматорську, внаслідок чого постраждали троє журналістів, двоє з них - іноземці.

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