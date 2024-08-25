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У Харкові зросла кількість постраждалих через обстріл, у Чугуєві поранено дітей

Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу. Поранення отримали вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Як повідомив Синєгубов, о 04:08 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок, також пошкоджений приватний будинок. Постраждали вісім людей.

О 04:26 окупанти атакували Індустріальний район міста. Внаслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратних метрів.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу у місті Чугуїв горіли два приватні будинки. Постраждали п'ять цивільних, серед яких чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина.

 

Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Обстріл України 25 серпня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", шість ракет типу Х-59/Х-69, а також дев'ять дронів-камікадзе. ППО у Миколаївській області знищила вісім "Шахедів".

Вночі окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву. Як відомо, пошкоджено будинки, спалахнула пожежа на газогоні. Влада повідомляла про шістьох постраждалих.

Також росіяни обстріляли готель у Краматорську, внаслідок чого постраждали троє журналістів, двоє з них - іноземці.

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