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В Харькове возросло количество пострадавших из-за обстрела, в Чугуеве ранены дети

Фото: в Харькове выросло количество пострадавших (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате ночных обстрелов. Ранения получили восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Как сообщил Синегубов, в 04:08 россияне ударили по Слободскому району Харькова. В результате обстрела горел двухэтажный частный дом, также поврежден частный дом. Пострадали восемь человек.

В 04:26 оккупанты атаковали Индустриальный район города. В результате обстрела горели деревья и кустарники на площади 150 квадратных метров.

Также отмечается, что в результате обстрела в городе Чугуев горели два частных дома. Пострадали пять гражданских, в том числе четырехлетний мальчик и 14-летняя девушка.

 

Фото: в Харькове выросло количество пострадавших (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Обстрел Украины 25 августа

Напомним, в эту ночь россияне выпустили по Украине крылатую ракету "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М", шесть ракет типа Х-59/Х-69, а также девять дронов-камикадзе. ПВО в Николаевской области уничтожила восемь "Шахедов".

Ночью оккупанты ударили по Харькову и Чугуеву. Как известно, повреждены дома, вспыхнул пожар на газопроводе. Власти сообщали о шести пострадавших.

Также россияне обстреляли гостиницу в Краматорске, в результате чего пострадали три журналиста, двое из них - иностранцы.

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