У Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти вдарили по центру Харкова двома балістичними ракетами "Іскандер".

Спочатку повідомлялося, що ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого він був зруйнований.

Пізніше з’явилася уточнена інформація: пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Внаслідок ворожої атаки є загиблі, серед них дитина. Ще 27 людей постраждали.

Раніше повідомлялося, що у Харкові досі триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару Росії. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Три тіла загиблих вже дістали.