Головна » Новини » Надзвичайні події

У Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

Харків , Неділя 04 січня 2026 13:50
UA EN RU
У Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ Фото: у Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Харкові 2 січня зросла до п'яти осіб. Знайдено ще один фрагмент тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти", - повідомив Терехов.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти вдарили по центру Харкова двома балістичними ракетами "Іскандер".

Спочатку повідомлялося, що ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого він був зруйнований.

Пізніше з’явилася уточнена інформація: пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Внаслідок ворожої атаки є загиблі, серед них дитина. Ще 27 людей постраждали.

Раніше повідомлялося, що у Харкові досі триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару Росії. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Три тіла загиблих вже дістали.

Харків Війна в Україні Ракетний удар
