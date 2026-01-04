ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Харькове снова возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ

Харьков, Воскресенье 04 января 2026 13:50
UA EN RU
В Харькове снова возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ Фото: в Харькове снова возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Количество погибших в результате ракетного удара России по Харькову 2 января возросло до пяти человек. Найден еще один фрагмент тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом количество погибших от пятничных взрывов возросло до пяти", - сообщил Терехов.

Ракетный удар по Харькову

Напомним, 2 января российские оккупанты ударили по центру Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер".

Сначала сообщалось, что ракеты попали в жилой многоэтажный дом, в результате чего он был разрушен.

Позже появилась уточненная информация: повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

В результате вражеской атаки есть погибшие, среди них ребенок. Еще 27 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в Харькове до сих пор продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России. Под завалами могут находиться еще пять человек. Три тела погибших уже достали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Ракетный удар
Новости
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем