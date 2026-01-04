В Харькове снова возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ

Количество погибших в результате ракетного удара России по Харькову 2 января возросло до пяти человек. Найден еще один фрагмент тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом количество погибших от пятничных взрывов возросло до пяти", - сообщил Терехов.

Ракетный удар по Харькову

Напомним, 2 января российские оккупанты ударили по центру Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер".

Сначала сообщалось, что ракеты попали в жилой многоэтажный дом, в результате чего он был разрушен.

Позже появилась уточненная информация: повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

В результате вражеской атаки есть погибшие, среди них ребенок. Еще 27 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в Харькове до сих пор продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России. Под завалами могут находиться еще пять человек. Три тела погибших уже достали.