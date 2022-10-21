Ілюстративне фото: у Харкові знову пролунали вибухи (Getty Images)

У Харкові вже вдруге за день лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що після звуку вибуху у місті та області оголосили повітряну тривогу. Поки офіційних коментарів від органів влади немає. Оновлено від 10:35 Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову б'ють Київському району міста. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та руйнувань.