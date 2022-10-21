У Харкові знову пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Харкові знову пролунали вибухи (Getty Images)
У Харкові вже вдруге за день лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що після звуку вибуху у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Поки офіційних коментарів від органів влади немає.
Оновлено від 10:35
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову б'ють Київському району міста. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили по Харкову.
В результаті атаки шестеро людей отримали пораненння, відомо про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі Харковаю
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