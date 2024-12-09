У Харкові знову підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції

"Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Холодногірському районі Харкова. Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у поліції, подія сталася 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі, постраждалих немає.

Наразі працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.