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У Харкові знову підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції

Фото: у Харкові знову підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Холодногірському районі Харкова вдень 9 грудня пролунав вибух неподалік від будівлі територіального відділу поліції. Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Харківської області.

"Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Холодногірському районі Харкова. Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у поліції, подія сталася 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі, постраждалих немає.

Наразі працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Не перший випадок

Нагадаємо, вчора, 8 грудня, близько 17:00 пролунав вибух у Слобідському району Харкова.

За попередніми даними встановлено, що поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі, постраждали не було.

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ХарківВибух