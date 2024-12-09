У Харкові знову підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції

У Холодногірському районі Харкова вдень 9 грудня пролунав вибух неподалік від будівлі територіального відділу поліції. Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Харківської області.
"Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Холодногірському районі Харкова. Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у поліції, подія сталася 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі, постраждалих немає.
Наразі працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, вчора, 8 грудня, близько 17:00 пролунав вибух у Слобідському району Харкова.
За попередніми даними встановлено, що поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі, постраждали не було.
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