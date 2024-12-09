В Харькове снова взорвали взрывное устройство возле отдела полиции

Не первый случай

Напомним, вчера, 8 декабря, около 17:00 раздался взрыв в Слободском районе Харькова.

По предварительным данным установлено, что у центрального входа в административное здание территориального отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва поврежден фасад здания, пострадали не было.

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