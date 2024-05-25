В Харкові знову лунають вибухи: є "прильоти" на Північній Салтівці

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога", - розповіли в поліції.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що РФ вдарила по місту КАБами.

"Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію", - зазначив він.

Не Харків

Своєю чергою, пізніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти вдарили КАБами по Харківському району.

"Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка", - зазначив він.

Обстріли Харкова та району

Російські війська постійно обстрілюють Харків та район. Буквально в ніч на 25 травня Харків та передмістя знову обстріляли.

Зокрема, по Харкову РФ вдарила "Іскандером", а в Харківському районі було зафіксовано два "прильоти" на відкритій місцевості.

Нагадаємо, 23 під ударом РФ знаходилися Харків, Люботин, Золочів та Дергачі. Зокрема, у Харкові окупанти вдарили по друкарні – семеро людей загинули, більше було 20 були поранені.