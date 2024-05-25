В Харькове снова раздаются взрывы: есть "прилеты" на Северной Салтовке

25 мая в Харькове снова прогремели взрывы. Есть "прилеты" на Северной Салтовке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, полиция Харьковской области.
"В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога", - рассказали в полиции.
При этом мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что РФ ударила по городу КАБами.
"Два КАБа предварительно ударили по Северной Салтовке. Уточняем информацию", - отметил он.
В свою очередь, позднее глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты ударили КАБами по Харьковскому району.
"Оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района. Поступила информация об одном раненом гражданском мужчине", - отметил он.
Российские войска постоянно обстреливают Харьков и район. Буквально в ночь на 25 мая Харьков и пригород были снова обстреляны.
В частности, по Харькову РФ ударила "Искандером", а в Харьковском районе были зафиксированы два "прилета" на открытой местности.
Напомним, 23 под ударом РФ находились Харьков, Люботин, Золочев и Дергачи. В частности, в Харькове оккупанты ударили по типографии - семь людей погибли, больше были 20 ранены.
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