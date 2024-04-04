У Харкові знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів" через обстріли РФ

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" повідомив, що ядерна підкритична установка "Джерела нейтронів" сьогодні о 08:30 втратила зовнішнє електропостачання. Цьому передувала ворожа атака.

Як зазначається, загрози для навколишнього середовища та людей немає. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, у роботу включені аварійні дизель-генератори.

Радіаційна ситуація на майданчику ядерної установки в межах норми.

Що відомо про "Джерело нейтронів"

У Харкові на території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" розміщена єдина у світі наукова ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів.

Це керований прискорювачем підкритичний реактор, призначений для роботи у якості джерела для генерації нейтронів.

Ядерна установка "Джерело нейтронів" призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни не раз обстрілювати територію "Джерела нейтронів".