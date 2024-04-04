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У Харкові знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів" через обстріли РФ

Фото: у Харкові знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів" 4 квітня (energoatom com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові була знеструмлена у четвер, 4 квітня. Причина цього - обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної інспекції ядерного регулювання України.

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" повідомив, що ядерна підкритична установка "Джерела нейтронів" сьогодні о 08:30 втратила зовнішнє електропостачання. Цьому передувала ворожа атака.

Як зазначається, загрози для навколишнього середовища та людей немає. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, у роботу включені аварійні дизель-генератори.

Радіаційна ситуація на майданчику ядерної установки в межах норми.

Що відомо про "Джерело нейтронів"

У Харкові на території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" розміщена єдина у світі наукова ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів.

Це керований прискорювачем підкритичний реактор, призначений для роботи у якості джерела для генерації нейтронів. 

Ядерна установка "Джерело нейтронів" призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни не раз обстрілювати територію "Джерела нейтронів".

Удар по Харкову 4 квітня

Цієї ночі росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував "Шахеди" на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.

Що відомо про наслідки удару по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.

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