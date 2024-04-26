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У Харкові змінять назву двом станціям метро

Ілюстративне фото: у Харкові дві станціх метро змінять назву (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Харкові міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища вирішила змінити назву двох станцій метро. Також буде змінено назву низки вулиць у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли у відомстві, на засіданні комісії було вирішено перейменувати дві станції метрополітену: станцію метро "Пушкінська" - на "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" - на "Вокзальну".

Окрім цього буде перейменовано низку вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором. Мова про вулицю Аерофлотську - буде вулицею Антонова, вулицю Бакуніна - буде вулицею Багата, вулицю Васнєцова - буде вулицею Всеволода Нестайка, вулицю Сибірську - буде вулицею Поліською, а провулок Красноярський перейменують на провулок Юрія Вороного.

Деколонізація України

Навесні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

А цього року Верховна рада підтримала перейменування низки міст України: нові назви отримають Красноград, Сєвєродонецьк і Ватутіне.

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