В Харькове изменят название двум станциям метро

Как рассказали в ведомстве, на заседании комиссии было решено переименовать две станции метрополитена: станцию метро «Пушкинская» - на «Ярослава Мудрого», а «Южный вокзал» - на «Вокзальную».

Кроме этого будет переименован ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Речь об улице Аэрофлотской - будет улицей Антонова, улицу Бакунина - будет улицей Богатая, улицу Васнецова - будет улицей Всеволода Нестайко, улицу Сибирскую - будет улицей Полесской, а переулок Красноярский переименуют в переулок Юрия Вороного.

Деколонизация Украины

Весной 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

В этом году Верховная рада поддержала переименование ряда городов Украины: новые названия получат Красноград, Северодонецк и Ватутино.

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