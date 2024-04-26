RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове изменят название двум станциям метро

Иллюстративное фото: в Харькове две станции метро изменят название (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Харькове городская комиссия по топонимике и охране историко-культурной среды решила изменить название двух станций метро. Также будет изменено название ряда улиц города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

Как рассказали в ведомстве, на заседании комиссии было решено переименовать две станции метрополитена: станцию метро «Пушкинская» - на «Ярослава Мудрого», а «Южный вокзал» - на «Вокзальную».

Кроме этого будет переименован ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Речь об улице Аэрофлотской - будет улицей Антонова, улицу Бакунина - будет улицей Богатая, улицу Васнецова - будет улицей Всеволода Нестайко, улицу Сибирскую - будет улицей Полесской, а переулок Красноярский переименуют в переулок Юрия Вороного.

Деколонизация Украины

Весной 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

В этом году Верховная рада поддержала переименование ряда городов Украины: новые названия получат Красноград, Северодонецк и Ватутино.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковМетро