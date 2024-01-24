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У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок вчорашніх обстрілів

Фото: у Харкові збільшилася кількість жертв через обстріли 23 січня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок обстрілів Харкова 23 січня збільшилася. Загинули 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram та мера міста Ігоря Терехова в Telegram.

Спочатку правоохоронці повідомили, що рятувальники виявили та деблокують з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі Харкова тіло людини. Стать та інші дані жертви були невідомі.

За словами Терехова, під завалами знайшли два тіла - чоловіка та жінки, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду. Зараз рятівники намагаються дістати їх. Пізніше прокуратура підтвердила це.

За даними Харківської ОВА, загинули 57-річний чоловік та 56-річна жінка.

Таким чином кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. У Харкові продовжується пошуково-рятувальна операція.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора вранці під час масованої ракетної атаки росіяни завдали двох ударів по Харкову. Ворог використав зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та "Іскандери". Найбільше було пошкоджена багатоповерхівка на Салтівці.

Втретє окупанти обстріляли Харків вчора після 22:00. Під удар потрапив, зокрема, центр міста. Росіяни вдарили по житловій забудові та будівлі наукового закладу.

Сьогодні Міненерго повідомило, що внаслідок обстрілів окупантами у Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу.

У поліції назвали вчорашній день для Харкова один із найважчих з початку повномасштабної війни.

Як виглядає центр Харкова після ракетної атаки та що відомо про наслідки останніх обстрілів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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