У Харкові збільшилася кількість поранених через вчорашній обстріл

За словами мера Харкова, ще двоє цивільних мешканців міста звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу.

"Тож постраждалих тепер дев'ятеро, серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята", - написав він у своєму Telegram вранці 18 вересня.

Перед тим, вчора ввечері, повідомлялося, що серед постраждалих були четверо працівників ДСНС та троє цивільних.

Авіаудар по Харкову 17 вересня

Зазначимо, що ворожа повітряна атака на Харків відбулася вчора, 17 вересня, коли в Україні відзначали День рятувальників. Одне з влучень російського КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торговельного центру.

Спочатку було відомо про чотирьох поранених рятувальників, які ліквідували пожежу поблизу місця "прильоту", але кількість постраждалих зростала.