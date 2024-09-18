В Харькове увеличилось количество раненых из-за вчерашнего обстрела

По словам мэра Харькова, еще двое гражданских жителей города обратились к медикам после вчерашнего обстрела.

"Поэтому пострадавших теперь девять, среди них четверо наши спасатели, которые были ранены в день своего профессионального праздника", - написал он в своем Telegram утром 18 сентября.

Перед этим, вчера вечером, сообщалось, что среди пострадавших были четверо работников ГСЧС и три гражданских.

Авиаудар по Харькову 17 сентября

Отметим, что вражеская воздушная атака на Харьков произошла вчера, 17 сентября, когда в Украине отмечали День спасателей. Одно из попаданий российского КАБ (УАБ) зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.

Сначала было известно о четырех раненых спасателях, ликвидировавших пожар вблизи места "прилета", но количество пострадавших росло.