В Харькове увеличилось количество раненых из-за вчерашнего обстрела

В Харькове увеличилось количество раненых из-за вчерашней российской атаки с применением управляемых авиационных бомб до девяти человек. Ранее было известно о семи пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.
По словам мэра Харькова, еще двое гражданских жителей города обратились к медикам после вчерашнего обстрела.
"Поэтому пострадавших теперь девять, среди них четверо наши спасатели, которые были ранены в день своего профессионального праздника", - написал он в своем Telegram утром 18 сентября.
Перед этим, вчера вечером, сообщалось, что среди пострадавших были четверо работников ГСЧС и три гражданских.
Отметим, что вражеская воздушная атака на Харьков произошла вчера, 17 сентября, когда в Украине отмечали День спасателей. Одно из попаданий российского КАБ (УАБ) зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.
Сначала было известно о четырех раненых спасателях, ликвидировавших пожар вблизи места "прилета", но количество пострадавших росло.
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