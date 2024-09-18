RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове увеличилось количество раненых из-за вчерашнего обстрела

Фото: в Харькове заявили об увеличении числа раненых из-за удара РФ 17 сентября (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове увеличилось количество раненых из-за вчерашней российской атаки с применением управляемых авиационных бомб до девяти человек. Ранее было известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

По словам мэра Харькова, еще двое гражданских жителей города обратились к медикам после вчерашнего обстрела.

"Поэтому пострадавших теперь девять, среди них четверо наши спасатели, которые были ранены в день своего профессионального праздника", - написал он в своем Telegram утром 18 сентября.

Перед этим, вчера вечером, сообщалось, что среди пострадавших были четверо работников ГСЧС и три гражданских.

Авиаудар по Харькову 17 сентября

Отметим, что вражеская воздушная атака на Харьков произошла вчера, 17 сентября, когда в Украине отмечали День спасателей. Одно из попаданий российского КАБ (УАБ) зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.

Сначала было известно о четырех раненых спасателях, ликвидировавших пожар вблизи места "прилета", но количество пострадавших росло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков