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В Харкові завтра можливі аварійні відключення світла

Фото: у Харкові завтра можливі аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 29 січня, у Харкові можливі аварійні відключення світла. "Вікно" аварійних відключень діятиме з 7.00 до 18.00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника "Харківобленерго" Володимира Скічка.

"У зв’язку з ремонтними роботами по відновленню електричних мереж після ракетних обстрілів очікується значний дефіцит потужності, можливі аварійні відключення електроенергії по Харкову", - повідомив він.

Як повідомлялось, за даними "Укренерго" в Україні станом на 28 січня обсяг споживання електроенергії дещо зменшився, що характерно для вихідних. Але дефіцит все ще значний, в Одеській області залишається найскладніша ситуація зі світлом.

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