В Харькове завтра возможны аварийные отключения света

В воскресенье, 29 января, в Харькове возможны аварийные отключения света. "Окно" аварийных отключений будут действовать с 7.00 до 18.00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Харьковоблэнерго" Владимира Скичко.

"В связи с ремонтными работами по восстановлению электрических сетей после ракетных обстрелов ожидается значительный дефицит мощности, возможны аварийные отключения электроэнергии по Харькову", - сообщил он.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго" в Украине по состоянию на 28 января объем потребления электроэнергии несколько уменьшился, что характерно для выходных. Но дефицит все еще значителен, в Одесской области остается самая сложная ситуация со светом.

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