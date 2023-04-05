У Харкові завершують опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Харкові завершують від завтра, 6 квітня. Міська влада ухвалила таке рішення через суттєве потепління в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
"Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане", - написав Терехов.
За його словами, від завтра "Харківські теплові мережі" припинять подавати тепло у домівки.
"Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни",- зазначив Терехов та додав, що відразу почнеться підготовка до наступного опалювального сезону.
Він нагадав, що через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів і що це безпрецедентний випадок в історії України.
Нагадаємо, в Івано-Франківську продовжили опалювальний сезон
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