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У Харкові завершують опалювальний сезон

Фото: у Харкові завершують опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Опалювальний сезон у Харкові завершують від завтра, 6 квітня. Міська влада ухвалила таке рішення через суттєве потепління в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

"Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане", - написав Терехов.

За його словами, від завтра "Харківські теплові мережі" припинять подавати тепло у домівки.

"Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни",- зазначив Терехов та додав, що відразу почнеться підготовка до наступного опалювального сезону.

Він нагадав, що через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів і що це безпрецедентний випадок в історії України.

Нагадаємо, в Івано-Франківську продовжили опалювальний сезон

Також ми писали про те, коли у Запоріжжі завершиться опалювальний сезон

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