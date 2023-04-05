В Харькове завершают отопительный сезон

Отопительный сезон в Харькове завершают с завтрашнего дня, 6 апреля. В мэрии приняли такое решение из-за существенного потепления в городе.

Он напомнил, что из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз и это беспрецедентный случай в истории Украины.

"Отключение тепла ранее запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны", - отметил Терехов и добавил, что сразу начнется подготовка к следующему отопительному сезону.

По его словам, с завтрашнего дня "Харьковские тепловые сети" прекратят подавать тепло в дома.

Напомним, в Ивано-Франковске продлили отопительный сезон

Также мы писали о том, когда в Запорожье завершится отопительный сезон.

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