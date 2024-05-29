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У Харкові завершили пошукові роботи після удару росіян по "Епіцентру"

Фото: у Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по "Епіцентру" (Сергій Болвінов у Facebook)
Автор: Іван Носальський

У Харкові на місці удару російських окупантів по "Епіцентру", який стався 25 травня, завершили пошукові роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

Він розповів, що поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету. Це вдалося завдяки ДНК-лабораторії.

За словами Клименка, всього криміналісти провели понад 100 досліджень. Для надання біологічних зразків до поліції звернулось 16 родичів жертв. Також до пошуку було залучено кінологів.

"В результаті ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення", - наголосив Клименко.

Удар по "Епіцентру"

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти керованими авіабомбами вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Ворожа атака викликала руйнування, було відомо про загиблих та поранених.

За кілька днів біля будівлі гіпермаркету знайшли ще одну нерозірвану авіабомбу. Як стверджували в прокуратурі, якби вона влучила у ціль, то жертв могло бути набагато більше.

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