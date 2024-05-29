У Харкові завершили пошукові роботи після удару росіян по "Епіцентру"

Він розповів, що поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету. Це вдалося завдяки ДНК-лабораторії.

За словами Клименка, всього криміналісти провели понад 100 досліджень. Для надання біологічних зразків до поліції звернулось 16 родичів жертв. Також до пошуку було залучено кінологів.

"В результаті ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення", - наголосив Клименко.