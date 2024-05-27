"Жертв могло бути більше". У Харкові біля "Епіцентру" знайшли нерозірваний КАБ

У Харкові правоохоронці знайшли нерозірваний боєприпас біля "Епіцентру", по якому росіяни вдарили керованими авіабомбами 25 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Facebook .

"Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше. Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ та Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету", - зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці додали, що це, ймовірно , авіабомба УМПБ Д-30, яку росіяни застосовували для атаки на Харків 25 травня.

Також у прокуратурі уточнили, що російські окупанти коригували вогонь за допомогою розвідувальних безпілотників.

Росіяни, як зазначили у прокуратурі, цілеспрямовано запустили одразу кілька боєприпасів, щоб вбити якнайбільше мирних громадян.