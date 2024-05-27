"Жертв могло бути більше". У Харкові біля "Епіцентру" знайшли нерозірваний КАБ
У Харкові правоохоронці знайшли нерозірваний боєприпас біля "Епіцентру", по якому росіяни вдарили керованими авіабомбами 25 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Facebook.
"Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше. Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ та Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету", - зазначили в прокуратурі.
Правоохоронці додали, що це, ймовірно , авіабомба УМПБ Д-30, яку росіяни застосовували для атаки на Харків 25 травня.
Також у прокуратурі уточнили, що російські окупанти коригували вогонь за допомогою розвідувальних безпілотників.
Росіяни, як зазначили у прокуратурі, цілеспрямовано запустили одразу кілька боєприпасів, щоб вбити якнайбільше мирних громадян.
Удар по "Епіцентру"
Нагадаємо, 25 травня російські окупанти завдали авіаударів по Харкову. Пізніше стало відомо, що "прильоти" були по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".
В результаті атаки були загиблі та багато постраждалих.
Більш детально про атаку - у матеріалі РБК-Україна.
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