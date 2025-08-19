У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (фото)

Обстріл Харкова 18 серпня

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48, коли один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, спричинивши пожежу на кількох поверхах двох під’їздів.

Через обвалення перекриттів під завалами могли залишатися люди, на місці працювали рятувальники та служби порятунку.

Внаслідок атак загинули семеро людей. Також постраждало понад 20 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.