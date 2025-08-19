У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (фото)

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому будинку, яка потрапила під російський удар 18 серпня. Відомо про 7 загиблих та 24 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.
Як повідомили у відомстві, внаслідок терористичної атаки РФ загнули 7 людей, серед них 2 дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них 6 дітей. Двох людей вдалось врятувати.
Загалом від завалів розчищено понад 1500 кв.м внутрішніх приміщень будинку, вивезено близько 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій.
Фото: у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (t.me/mvs_ukraine)
Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48, коли один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, спричинивши пожежу на кількох поверхах двох під’їздів.
Через обвалення перекриттів під завалами могли залишатися люди, на місці працювали рятувальники та служби порятунку.
Внаслідок атак загинули семеро людей. Також постраждало понад 20 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.