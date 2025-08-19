В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ (фото)

Обстрел Харькова 18 августа

Напомним, в ночь на 18 августа Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе. Первые взрывы прогремели около 04:48, когда один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, вызвав пожар на нескольких этажах двух подъездов.

Из-за обрушения перекрытий под завалами могли оставаться люди, на месте работали спасатели и службы спасения.

В результате атак погибли семь человек. Также пострадали более 20 человек, среди них шестеро детей в возрасте от одного до 17 лет.