В Харкові затримали студента, який допомагав РФ організувати новий наступ (фото)

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Харкові студента. Він допомагав окупантам організувати новий наступ на область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Так, Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента ФСБ РФ.
"Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківську область", - йдеться у повідомленні.
Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.
У разі виявлення "потрібних" локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" до ФСБ РФ.
"Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу", - зазначили в СБУ.
Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.
"До уваги" російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Telegram-каналів, який шукав "швидкий" заробіток. За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Російські війська розпочали новий наступ на Харків 10 травня. У перші дні прикордонні населені пункти перебували під масивними обстрілами.
Така ж ситуація зберігається і зараз. За ці дні евакуювали кілька тисяч людей. Окупанти хочуть захопити Вовчанськ та Куп'янськ, але ЗСУ тримають оборону.
За останніми даними, РФ без успіху настає на Куп'янськ, але є просування окупантів біля Вовчанська.
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