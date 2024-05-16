В Харькове задержан студент, помогавший РФ организовать новое наступление (фото)

Так, Служба безопасности провела спецоперацию в Харькове, в результате которой задержала еще одного агента ФСБ РФ.

"Злоумышленник собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне города. Оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Для выполнения враждебной задачи фигурант пешком обходил город, где пытался найти места базирования украинских защитников.

В случае обнаружения "нужных" локаций он скрыто фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки "отчета" в ФСБ РФ.

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его "на горячем", когда он фотографировал военный объект. Тем самым спецслужба предотвратила передачу разведданных врагу", - отметили в СБУ.

Наряду с этим были проведены дополнительные мероприятия по обезопасению позиций ВСУ от возможных ракетно-бомбовых ударов агрессора.

Что известно об агенте

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ по Белгородской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Российская спецслужба заинтересовалась им как активным пользователем российских Telegram-каналов, который искал "быстрый" заработок. За сотрудничество с оккупантами предателю обещали денежное вознаграждение, которое должно было поступать на его банковские карты.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Новое наступление РФ на Харьковскую область

Российские войска начали новое наступление на Харьков 10 мая. В первые дни прикордонные населенные пункты пребывали под массивными обстрелами.

Такая же ситуация сохраняется и сейчас. За эти дни эвакуировались несколько тысяч людей. Оккупанты хотят захватить Волчанск и Купянск, но ВСУ держат оборону.

По последним данным, РФ без успеха наступает на Купянск, но есть продвижение оккупантов возле Волчанска.