У Харкові затримали шахрая. За 10 тисяч доларів він обіцяв "повернути військового з полону"

Деталі справи

Під час проведення комплексних заходів у Харкові викрито місцевого мешканця, який виманював 10 тисяч американських доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ.

Зловмисник "зіграв" на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.

Дізнавшись про це, шахрай почав видавати себе за співробітника СБУ і переконувати жінку в тому, що її чоловік нібито перебуває в полоні у російських окупантів.

Шахраю оголосили підозру

За грошову "винагороду" фігурант обіцяв їй своє сприяння в "поверненні" військового додому. Для вирішення цього питання зловмисник "гарантував" своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на "першочерговий" обмін.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його під час отримання грошей від потерпілої. Під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за фактом шахрайства. Планується обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці.

Гучні злочини в Україні

Правоохоронці затримали одного з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн гривень, які вона отримала як грошову допомогу від держави.

Також кіберполіція викрила шахраїв, які перебуваючи в СІЗО продавали автівки для ЗСУ. В результаті злочинних дій постраждали військові.