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У Харкові затримали росіянина, який розстріляв п'ятьох українських військових

20:43 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: на Харківщині правоохоронці знешкодили російського вбивцю п'ятьох бійців (facebook.com/SecurSerUkraine)

У Харківській області затримано російського військового, який підозрюється у вбивстві п’ятьох українських військовослужбовців та цивільного чоловіка.

Злочин стався 13 жовтня в Харківському районі. Озброєний зловмисник проник до приватного будинку, де тимчасово проживали бійці 72-ї бригади ЗСУ, та відкрив по них вогонь.

Усі п’ятеро військовослужбовців загинули.

Після вбивства нападник залишив зброю та продовжив рухатися лісосмугою у бік Харкова. Менш ніж за добу правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного.

До спецоперації залучали спецпризначенців, кримінальних аналітиків, слідчих, СБУ, прокуратуру, Нацгвардію та Військову службу правопорядку.

Затриманим виявився 36-річний громадянин РФ, уродженець Санкт-Петербурга, військовослужбовець 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку армії РФ.

За даними слідства, він міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи та переодягнувся в цивільний одяг, щоб уникнути розпізнавання.

Окрім розстрілу військових, його перевіряють на причетність до ще одного вбивства.

Дорогою до Харкова у Циркунівській громаді він зустрів місцевого жителя, який рибалив біля водойми, та застрелив його, побоюючись викриття.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин подій. Подальше досудове розслідування здійснюватимуть слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, що Служба безпеки України нагадує про важливість дотримання правил інформаційної безпеки та закликає громадян утримуватися від зйомки та публікації наслідків ворожих атак.

Зокрема, йдеться про заборону поширювати в мережі кадри ударів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу сил протиповітряної оборони.

Окрім цього, правопорушникам нагадують про відповідальність за подібні дії, адже інформація з відкритих джерел допомагає ворогу коригувати вогонь.

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