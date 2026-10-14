В Харькове задержан россиянин, расстрелявший пятерых украинских военных

В Харьковской области задержан российский военный, подозреваемый в убийстве пятерых украинских военнослужащих и гражданского мужчины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора, МВД и Службу безопасности Украины.
Преступление произошло 13 октября в Харьковском районе. Вооруженный злоумышленник проник в частный дом, где временно проживали бойцы 72-й бригады ВСУ, и открыл по ним огонь.
Все пятеро военнослужащих погибли.
После убийства нападающий оставил оружие и продолжил двигаться по полосе в сторону Харькова. Меньше чем за сутки правоохранители разыскали и задержали подозреваемого.
В спецоперацию привлекали спецназовцев, уголовных аналитиков, следователей, СБУ, прокуратуру, Нацгвардию и Военную службу правопорядка.
Задержанным оказался 36-летний гражданин РФ, уроженец Санкт-Петербурга, военнослужащий 2-го батальона 1009 мотострелкового полка армии РФ.
По данным следствия, он мог входить в состав диверсионно-разведывательной группы и переоделся в гражданскую одежду во избежание распознавания.
Кроме расстрела военных, его проверяют на причастность к еще одному убийству.
По дороге в Харьков в Циркуновской общине он встретил местного жителя, рыбачившего у водоема, и застрелил его, опасаясь разоблачения.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств событий. Дальнейшее досудебное расследование будут следовать СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, Служба безопасности Украины напоминает о важности соблюдения правил информационной безопасности и призывает граждан воздерживаться от съемки и публикации последствий вражеских атак.
В частности, речь идет о запрете распространять в сети кадры ударов по военным объектам, критической инфраструктуре, а также работу сил противовоздушной обороны.
Кроме того, правонарушителям напоминают об ответственности за подобные действия, ведь информация из открытых источников помогает врагу корректировать огонь.