В Харькове задержан россиянин, расстрелявший пятерых украинских военных

Преступление произошло 13 октября в Харьковском районе. Вооруженный злоумышленник проник в частный дом, где временно проживали бойцы 72-й бригады ВСУ, и открыл по ним огонь.

Все пятеро военнослужащих погибли.

После убийства нападающий оставил оружие и продолжил двигаться по полосе в сторону Харькова. Меньше чем за сутки правоохранители разыскали и задержали подозреваемого.

В спецоперацию привлекали спецназовцев, уголовных аналитиков, следователей, СБУ, прокуратуру, Нацгвардию и Военную службу правопорядка.

Задержанным оказался 36-летний гражданин РФ, уроженец Санкт-Петербурга, военнослужащий 2-го батальона 1009 мотострелкового полка армии РФ.

По данным следствия, он мог входить в состав диверсионно-разведывательной группы и переоделся в гражданскую одежду во избежание распознавания.

Кроме расстрела военных, его проверяют на причастность к еще одному убийству.

По дороге в Харьков в Циркуновской общине он встретил местного жителя, рыбачившего у водоема, и застрелил его, опасаясь разоблачения.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств событий. Дальнейшее досудебное расследование будут следовать СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.