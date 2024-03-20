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У Харкові затримали нетверезого водія з гранатою (відео)

Харків, Середа 20 березня 2024 03:26
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У Харкові затримали нетверезого водія з гранатою (відео) Ілюстративне фото: у Харкові затримали нетверезого водія з гранатою (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Харківські поліцейські під час патрулювання зупинили нетверезого водія. У нього в руці була граната.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у соціальній мережі Facebook.

Поліцейським під час патрулювання надійшов виклик про нетверезого водія BMW. Правоохоронці виявили та зупинили машину. У водія виявили у руці гранату, яку він погрожував підірвати.

"Миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: "отойдите я взорву!", та… миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль. Врятували життя…свої і гренадера...", - написав Білошицький.

За словами Білошицького, водія передали відповідним службам. з ним проводитимуться подальші процесуальні дії.

Патрульні виклали відео затримання нетверезого водія.

Робота поліцейських під час війни

Раніше ми писали, що поліцейський постраждав під час удару по населених пунктах у Харківській області.

Також ми повідомляли, що поліція евакуює мешканців одного із районів Сумської області через посилені удари РФ.

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