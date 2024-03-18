Поліція евакуює мешканців одного з районів Сумської області через посилені удари РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Шостий день поспіль тривають евакуаційні заходи з прикордонних населених пунктів у Охтирському районі через загострення ситуації", - зазначають у відомстві.

За словами правоохоронців, місцеві мешканці стверджують, що залишатись там більше неможливо.

"Ворог гатить по всьому - важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів", - повідомляють у Нацполіції.

Раніше ми повыдомляли, що у селі Попівка Великописарівської громади наразі залишається близько 20 людей, однак з ними відсутній зв'язок.