Поліція евакуює мешканців одного з районів Сумської області через посилені удари РФ
Українські правоохоронці здійснюють евакуацію мешканців Охтирського району Сумської області. Дані заходи проходять під ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Шостий день поспіль тривають евакуаційні заходи з прикордонних населених пунктів у Охтирському районі через загострення ситуації", - зазначають у відомстві.
За словами правоохоронців, місцеві мешканці стверджують, що залишатись там більше неможливо.
"Ворог гатить по всьому - важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів", - повідомляють у Нацполіції.
Раніше ми повыдомляли, що у селі Попівка Великописарівської громади наразі залишається близько 20 людей, однак з ними відсутній зв'язок.
Евакуація жителів прикордоння в Сумській області
Нагадаємо, в Сумській ОВА знову закликали жителів прикордонних населених пунктів евакуюватися через російські обстріли. В адміністрації просять зв'язуватися щодо цього питання з головами громад та старостами на місцях.
Вчора повідомлялось, що, за даними адміністрації, з Великописарівської громади, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами, з 13 по 17 березня евакуйовано 256 осіб, в тому числі 26 дітей.
Зокрема, вчора у безпечні місця з території громади переміщено 55 осіб, з них 2 дитини.
Крім того, евакуація проводиться з села Рижівка Білопільської громади, звідти вже евакуювались 23 людини.
Наразі представниками Червоного Хреста та МОМ спільно проводиться забезпечення місць розміщення осіб необхідними товарами першої необхідності.
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