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В Харькове задержали нетрезвого водителя с гранатой (видео)

Харьков, Среда 20 марта 2024 03:26
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В Харькове задержали нетрезвого водителя с гранатой (видео) Иллюстративное фото: в Харькове задержали нетрезвого водителя с гранатой (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Харьковские полицейские во время патрулирования остановили нетрезвого водителя. У него в руке была граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в социальной сети Facebook.

Полицейским во время патрулирования поступил вызов о нетрезвом водителе BMW. Правоохранители обнаружили и остановили машину. У водителя обнаружили в руке гранату, которую он угрожал взорвать.

"Мгновенная эскалация, нетрезвый водитель с гранатой в руке, крики: "отойдите я взорву!", и мгновенная реакция: гранату отобрали, не дали привести в действие спусковой рычаг. Спасли жизни…свои и гренадера", - написал Белошицкий.

По словам Белошицкого, водителя передали соответствующим службам. с ним будут проводиться дальнейшие процессуальные действия.

Патрульные выложили видео задержания нетрезвого водителя.

Работа полицейских во время войны

Ранее мы писали, что полицейский пострадал во время удара по населенным пунктам в Харьковской области.

Также мы сообщали, что полиция эвакуирует жителей одного из районов Сумской области из-за усиленных ударов РФ.

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