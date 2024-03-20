В Харькове задержали нетрезвого водителя с гранатой (видео)
Харьковские полицейские во время патрулирования остановили нетрезвого водителя. У него в руке была граната.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в социальной сети Facebook.
Полицейским во время патрулирования поступил вызов о нетрезвом водителе BMW. Правоохранители обнаружили и остановили машину. У водителя обнаружили в руке гранату, которую он угрожал взорвать.
"Мгновенная эскалация, нетрезвый водитель с гранатой в руке, крики: "отойдите я взорву!", и мгновенная реакция: гранату отобрали, не дали привести в действие спусковой рычаг. Спасли жизни…свои и гренадера", - написал Белошицкий.
По словам Белошицкого, водителя передали соответствующим службам. с ним будут проводиться дальнейшие процессуальные действия.
Патрульные выложили видео задержания нетрезвого водителя.
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