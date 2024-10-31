У Харкові затримали директора компанії, який допомагав РФ з супутниками-шпигунами

Співпраця з Росією

Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника РФ, який працював на військово-космічні сили країни-агресора. Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".

За даними правоохоронців, росіяни використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.

Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "Роскосмос".

Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ. Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах.

Деталі розслідування

Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав у РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові. При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.