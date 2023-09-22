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В Харкові затримали дезертира, який провокував поліцію закликами схопити його

Фото: в Харкові затримали дезертира, який провокував поліцію закликами схопити його (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові затримали військовослужбовця, який покинув своїх побратимів й втік з військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"У військо він потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини", - пише пресслужба. 

В Харкові чоловік намагався дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. У своїх соціальних мережах він публікував відео з провокативними заявами, закликаючи правоохоронні органи спіймати його. 

"Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові", - додає пресслужба. 

Дезертира швидко спіймали працівники ДБР, після чого йому було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. 

Відповідно до ч. 5 ст. 407 КК України йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники Служби безпеки України ліквідували ще сім схем ухилення від мобілізації. Також було затримано трьох посадовців військкоматів та співробітника військово-лікарської комісії.

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Війна в Україніхарков