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В Харькове задержали дезертира, провоцировавшего полицию призывами схватить его

Фото: в Харькове задержали дезертира, провоцировавшего полицию призывами схватить его (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове задержали военнослужащего, который бросил своих побратимов и сбежал из воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"В армию он попал по мобилизации, впрочем, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве решил, что этого достаточно и просто самовольно покинул расположение части", - пишет пресс-служба. 

В Харькове мужчина пытался дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. В своих социальных сетях он публиковал видео с провокационными заявлениями, призывая правоохранительные органы поймать его. 

"В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове", - добавляет пресс-служба. 

Дезертира быстро поймали сотрудники ГБР, после чего ему было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. 

Согласно ч. 5 ст. 407 УК Украины ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали еще семь схем уклонения от мобилизации. Также были задержаны три должностных лица военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии.

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Война в Украинехарков