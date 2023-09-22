В Харькове задержали дезертира, провоцировавшего полицию призывами схватить его

В Харькове задержали военнослужащего, который бросил своих побратимов и сбежал из воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

"В армию он попал по мобилизации, впрочем, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве решил, что этого достаточно и просто самовольно покинул расположение части", - пишет пресс-служба.

В Харькове мужчина пытался дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. В своих социальных сетях он публиковал видео с провокационными заявлениями, призывая правоохранительные органы поймать его.

"В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове", - добавляет пресс-служба.

Дезертира быстро поймали сотрудники ГБР, после чего ему было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения.

Согласно ч. 5 ст. 407 УК Украины ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.