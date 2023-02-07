У Харкові затримали банду "смотрящих за ХТЗ"
У Харкові правоохоронці затримали чотирьох членів угрупування, яке іменувало себе "Смотрящімі за ХТЗ". Вони розповсюджувачів наркотиків та їх родичів і намагались відібрати наркобізнес собі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.
За його словами, затримання було проведено оперативниками УСР та УСБУ, за допомогою спецпідрозділів КОРД та Альфа.
Як вияснили слідчі, затримані не тільки хотіли привласнити наркобізнес, а й планували розширити свою діяльність, і стати "смотрящімі по Салтівці".
"На відео ви можете побачити суворе затримання - поліція мала інформацію, що в затриманих може бути граната, яку зловмисник планував підірвати. В ході обшуків вилучені отримані вимаганням гроші, наркотики та інші речові докази", - сказано в повідомленні.
Усім чотирьом затриманим було повідомлено про підозру за ч.4 ст.189. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Також суддя обрав всім чотирьом запобіжний захід тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
Як повідомлялось, Нацполіція в Україні затримала організовану групу, яка виготовляла та збувала великі партії наркотиків, психотропів та прекурсорів. Щомісяця наркоторговці виробляли 1,2 млн доз.
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