У Харкові затримали банду "смотрящих за ХТЗ"

У Харкові правоохоронці затримали чотирьох членів угрупування, яке іменувало себе "Смотрящімі за ХТЗ". Вони розповсюджувачів наркотиків та їх родичів і намагались відібрати наркобізнес собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

За його словами, затримання було проведено оперативниками УСР та УСБУ, за допомогою спецпідрозділів КОРД та Альфа.

Як вияснили слідчі, затримані не тільки хотіли привласнити наркобізнес, а й планували розширити свою діяльність, і стати "смотрящімі по Салтівці".

"На відео ви можете побачити суворе затримання - поліція мала інформацію, що в затриманих може бути граната, яку зловмисник планував підірвати. В ході обшуків вилучені отримані вимаганням гроші, наркотики та інші речові докази", - сказано в повідомленні.

Усім чотирьом затриманим було повідомлено про підозру за ч.4 ст.189. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з кон­фіскацією майна. Також суддя обрав всім чотирьом запобіжний захід тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.