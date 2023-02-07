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В Харькове задержали банду "смотрящих за ХТЗ"

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Харьков, Вторник 07 февраля 2023 19:17
В Харькове задержали банду "смотрящих за ХТЗ" Фото: в Харькове задержали банду "смотрящих за ХТЗ" (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

В Харькове правоохранители задержали четырех членов группировки, именовавшей себя "Смотрящими за ХТЗ". Они распространители наркотиков и их родственники и пытались отобрать наркобизнес себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, задержание было проведено оперативниками УСР и УСБУ с помощью спецподразделений КОРД и Альфа.

Как выяснили следователи, задержанные не только хотели присвоить наркобизнес, но и планировали расширить свою деятельность, и стать "смотрящими по Салтовке".

"На видео вы можете увидеть строгое задержание - полиция имела информацию, что у задержанных может быть граната, которую злоумышленник планировал взорвать. В ходе обысков изъяты полученные вымогательством деньги, наркотики и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Всем четырем задержанным было поставлено в известность о подозрении по ч.4 ст.189. Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Также судья избрал всем четырем меру пресечения 60 суток без права внесения залога.

Как сообщалось, Нацполиция в Украине задержала организованную группу, которая производила исбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.

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