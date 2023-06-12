UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові затримали агента розвідки РФ, який шпигував за позиціями ЗСУ на кордоні

Фото: у Харкові затримали агента розвідки РФ, який шпигував за позиціями ЗСУ на кордоні (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала у Харкові учасника агентурної мережі гру, який шпигував за позиціями Сил оборони поблизу кордону з РФ. Він виявився самим законспірованим учасником агентурної мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У результаті оперативних заходів затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про затриманого?

Наразі затриманим виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення.

За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. А також:

  • його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби;
  • також він фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області.

Для цього об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості. Отримані відомості передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території РФ.

"Щоб приховати "сліди" листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до ГРУ повідомлення", - говорять в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Що відомо про інших агентів мережі

Інших трьох агентів з цієї групи співробітники СБУ викрили у серпні 2022 року та в лютому цього року. Серед них був "зв’язковий" воєнної розвідки РФ.

Зазначимо, у Харкові не вперше затримують агентів Кремля. Наприклад, на початку травня СБУ затримала у Харкові іноземного блогера, який публічно заперечував злочини Росії та розповсюджував фейки про війну в Україні.

Причому, очевидно, РФ дуже цікавить ситуація на кордоні з Україною, оскільки в середині квітня СБУ вже затримувала двох агентів ФСБ у Харківській області. Вони розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки Українихарков