В Харькове задержан агент разведки РФ, который шпионил за позициями ВСУ на границе

"В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона", - говорится в сообщении.

Что известно о задержанном?

Задержанным оказался 52-летний житель Харькова, которого российское ГРУ завербовало в начале полномасштабного вторжения.

По указаниям агрессора он шпионил по местам временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. А также:

его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы;

также он фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области.

Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, находившемуся на территории России.

"Чтобы скрыть "следы" переписки с агрессором, предатель сразу удалял все присланные в ГРУ сообщения", - говорят в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Что известно о других агентах сети

Остальных трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022 года и в феврале этого года. Среди них был "связной" военной разведки РФ.