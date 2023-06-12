В Харькове задержан агент разведки РФ, который шпионил за позициями ВСУ на границе

СБУ задержала в Харькове участника агентурной сети игру, который шпионил по позициям Сил обороны вблизи границы с РФ. Он оказался самым законспирированным участником агентурной сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался 52-летний житель Харькова, которого российское ГРУ завербовало в начале полномасштабного вторжения.
По указаниям агрессора он шпионил по местам временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. А также:
Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, находившемуся на территории России.
"Чтобы скрыть "следы" переписки с агрессором, предатель сразу удалял все присланные в ГРУ сообщения", - говорят в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Остальных трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022 года и в феврале этого года. Среди них был "связной" военной разведки РФ.
Отметим, в Харькове не впервые задерживают агентов Кремля. Например, в начале мая СБУ задержала в Харькове иностранного блогера, который публично отрицал преступления России и распространял фейки о войне в Украине. Причем, по всей видимости, РФ очень интересует ситуация на границе с Украиной, поскольку в середине апреля СБУ уже задерживала двух агентов ФСБ в Харьковской области. Они разведывали украинские оборонные рубежи на границе с Россией.
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