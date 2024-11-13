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Частина Харкова сьогодні буде без світла до вечора: список адрес

Фото: планові роботи на мережах Харкова (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Харкові сьогодні, 13 листопада, до 17:00 будуть відключення світла через технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думка".

Очікується, що технічні роботи будуть проводитися з 09:00 до 17:00. Відразу після цього електропостачання буде відновлено у звичайному режимі. 

Ці заходи мають на меті покращення якості електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям, особливо в осінньо-зимовий період, коли навантаження на мережі значно зростає.

Відключення дозволить комунальним службам виконати профілактичні роботи та забезпечити надійність електропостачання.

Хто потрапить під відключення

Відключення торкнеться багатьох адрес, розташованих у різних районах міста. Зокрема, електропостачання буде відключено для абонентів, що проживають на наступних вулицях:

  • Богдана Хмельницького,
  • Бригади Хартія,
  • Олександрівський проспект,
  • Академіка Підгорного,
  • Кармелюка,
  • Комунальників,
  • Радісна,
  • Крутянський провулок,
  • Люблінська,
  • Межигірська,
  • Лизогубівська,
  • Василя Вишиваного,
  • Харківських Дивізій,
  • Тюленіна Сергія,
  • Кролевецька,
  • Максима Рильського,
  • Дністровська,
  • Луї Пастера,
  • Каяльська,
  • Немирівська,
  • Інгулецька,
  • Ньютона,
  • Аскольдівська,
  • Байрона,
  • Сьомої Гвардійської Армії,
  • Горяївська,
  • Тваринників.

Нагадаємо,що графіки відключення світла 13 листопада запровадили у Житомирській області. Обмеження діють лише для непобутових споживачів.

Крім того,по Україні вводять відключення світла 13 листопада. Енергетики обмежують споживання для бізнесу та промисловості.

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ХарківВідключеня світла