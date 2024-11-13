Частина Харкова сьогодні буде без світла до вечора: список адрес

У Харкові сьогодні, 13 листопада, до 17:00 будуть відключення світла через технічні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думка".
Очікується, що технічні роботи будуть проводитися з 09:00 до 17:00. Відразу після цього електропостачання буде відновлено у звичайному режимі.
Ці заходи мають на меті покращення якості електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям, особливо в осінньо-зимовий період, коли навантаження на мережі значно зростає.
Відключення дозволить комунальним службам виконати профілактичні роботи та забезпечити надійність електропостачання.
Відключення торкнеться багатьох адрес, розташованих у різних районах міста. Зокрема, електропостачання буде відключено для абонентів, що проживають на наступних вулицях:
Нагадаємо,що графіки відключення світла 13 листопада запровадили у Житомирській області. Обмеження діють лише для непобутових споживачів.
Крім того,по Україні вводять відключення світла 13 листопада. Енергетики обмежують споживання для бізнесу та промисловості.