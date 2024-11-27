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Знов у метро. Як в Харкові готуються до Нового року (фото)

Харків, Середа 27 листопада 2024 15:36
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Знов у метро. Як в Харкові готуються до Нового року (фото) Фото: У Харкові закінчили підготовку до Нового року (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Сьогодні вночі, 27 листопада, у Харкові закінчили прикрашати станцію метро "Університет". Зокрема, до різдвяних та новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центрального парку Харкова.

Головну ялинку міста Харків встановили на станції метро "Університет" минулого тижня. Водночас усі інші зимові інсталяції додали лише сьогодні. Проте ілюмінація почне працювати з 1 грудня.

Знов у метро. Як в Харкові готуються до Нового року (фото)

Святкування Різдва та Нового року відбудеться у метро Харкова вже не вперше. Цю традицію започаткували у 2022 році. До свят прикрашають кілька станцій метро. Однак, основні події відбуватимуться на станції метро "Університет".

Як і торік, на станціях метрополітену проводитимуть святкові заходи для дітей.

Знов у метро. Як в Харкові готуються до Нового року (фото)

Окрім цього, вперше з початку повномасштабного вторгнення, в центрі міста також засяють святкові інсталяції. Зокрема, на площі Свободи, біля оперного театру та у саду Шевченка.

Знов у метро. Як в Харкові готуються до Нового року (фото)

Нагадаємо, 22 листопада, у Харкові встановили головну ялинку міста. Ялинка вже освітлена святковими вогниками. Встановлення ялинки та підключення ілюмінації було здійснено спільно з фахівцями метрополітену.

Раніше ми писали, як Харків святкуватиме черговий Новий рік в умовах війни. За словами міського голови Ігоря Терехова, місто активно працює над створенням святкової атмосфери для мешканців. Зокрема, комунальні служби працюють над прикрашанням території біля мерії, використовуючи декорації, які встановлювали до початку війни.

Терехов наголосив на тому, що міська влада намагається зробити все, аби допомогти людям відволіктися від реалій війни.

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