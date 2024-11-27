Снова в метро. Как в Харькове готовятся к Новому году (фото)
Сегодня ночью, 27 ноября, в Харькове закончили украшать станцию метро "Университет". В частности, к рождественским и новогодним праздникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центрального парка Харькова.
Главную елку города Харьков установили на станции метро "Университет" на прошлой неделе. В то же время все остальные зимние установки добавили только сегодня. Однако иллюминация заработает с 1 декабря.
Празднование Рождества и Нового года состоится в метро Харькова уже не в первый раз. Положили начало традиции в 2022 году. К праздникам украшают несколько станций метро. Однако основные события будут проходить на станции метро "Университет".
Как и в прошлом году, на станциях метрополитена будут проводить праздничные мероприятия для детей.
Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения, в центре города также засияют праздничные инсталляции. В частности, на площади Свободы, возле оперного театра и сада Шевченко.
Напомним, 22 ноября, в Харькове установили главную елку города. Елка уже освещена праздничными огоньками. Установка елки и подключение иллюминации была осуществлена совместно со специалистами метрополитена.
Раньше мы писали, как Харьков будет праздновать очередной Новый год в условиях войны. По словам мэра Игоря Терехова, город активно работает над созданием праздничной атмосферы для жителей. В частности, коммунальные службы работают над украшением территории возле мэрии, используя декорации, устанавливаемые до начала войны.
Терехов отметил, что городские власти пытаются сделать все, чтобы помочь людям отвлечься от реалий войны.