У Харкові з-під завалів дістали загиблу дитину, пошукові роботи тривають

"Кількість загиблих зросла до 8. Тільки що знайшли загиблу дитину", - повідомив Терехов.

За його словами, станом на 18:40 відомо про 62 людини, які отримали поранення внаслідок цієї російської атаки.

"Під завалами рятувальники знайшли тіло дівчинки", - додав Синєгубов.

Оновлено 19:00. За даними Харківської обласної прокуратури, загиблій дівчинці було від 10 до 12 років. Її особа встановлюється.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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