UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Харкові вже 7 загиблих через влучання РФ у будинок

Фото: у Харкові 7 людей загинули через удар по будинку 31 травня (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вже вбили сімох людей, поціливши в будинок в Харкові у п'ятницю, 31 травня. Ще двоє людей можуть бути під завалами.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок", - розповів він.

Зв даними голови ОВА, пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.

Обстріл Харкова

31 травня російські війська вкотре обстріляли Харків, у тому числі атакували житлову п'ятиповерхівку. Почалася пожежа. Ворог атакував місто ракетами С-300.

Загалом у місті було зафіксовано 5 влучень. Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні